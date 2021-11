Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 41 de ani de cand la Gura Humorului se desfașoara Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț” – un eveniment care beneficiaza de parteneriatul media Radio Romania Iași. Este un festival care privește atat prezentul celei de a șaptea arte cat și aspecte din trecutul…

- Indonezia a redeschis joi insulele sale turistice pentru turisti din 19 tari, in contextul reducerii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, a anuntat un oficial indonezian, informeaza dpa. "Urmand directiva prezidentiala, le permitem turistilor din 19 tari sa viziteze insulele Bali…

- Facebook a avut nevoie de aproape noua ani sa ajunga la un miliard de useri, Instagram a avut nevoie de opt ani, iar WhatsApp, de șapte ani. Rețeaua TikTok, celebra pentru video-urile scurte cu adolescenți, a izbutit sa ajunga la un miliard în doar cinci ani, deși a avut multe obstacole în…

- Simona Halep a implinit ieri 30 de ani. Ion Țiriac a fost alaturi de sportiva pe care o indruma de ani de zile. Deși nu a fost prezent la cununia civila a Simonei Halep cu Toni Iuruc, omul de afaceri a vizitat-o pe aceasta de ziua ei. I-a adus și un tort pe care scria „Halep forever”. Cei doi au savurat…

- La cea mai mare maternitate din Moldova, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Cuza Voda” din Iași, s-au nascut in 2021, pana in luna august, cu 600 de copii mai mulți decat in tot anul 2020. O situație similara s-a inregistrat și la București, la Spitalul Clinic Filantropia. La nivel național,…

- Cel mai cunoscut oier din Romania, Ghița Ciobanul s-a intors la indeletnicirea in urma careia s-a facut cunoscut, crescutul oilor. Și-a revenit dupa falimentul magazinului sau de produse marca ”Ghița” din București și are peste 1500 oi. Personajul central dintr-o ampla campanie publicitara, faima ciobanului…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, inclusiv Romania, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…