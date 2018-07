Stiri pe aceeasi tema

- "Este o provocare pasionanta sa reinventez echipa fara Cristiano" Ronaldo, a afirmat noul antrenor al lui Real Madrid, Julen Lopetegui, inaintea meciului cu Manchester United din cadrul turneului amical International Champions Cup, scrie EFE. "Evident, trebuie sa recunoastem ca este unul dintre cei…

- Julen Lopetegui se afla in fața primului meci in calitate de antrenor al celor de la Real Madrid, "galacticii" urmand sa dea piept cu Manchester United (pe 1 august), intr-un amical din cadrul turneului International Champions Cup. Ramas fara Cristiano Ronaldo, transferat la Juventus pentru suma de…

- Dupa ce au realizat poate cel mai neasteptat transfer al verii prin cumpararea lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) de la Real Madrid cu 105 milioane de euro, Juventus vrea sa il readuca in echipa pe Paul Pogba (25 de ani), potrivit Corriere dello Sport preluat de mediafax. Francezul a plecat…

- Marea provocare a lui Cristiano Ronaldo se numește Juventus Torino, al patrulea sau club, dupa Sporting Lisabona, Manchester United și Real Madrid. Portughezul a renunțat la viața de superstar la Madrid pentru a trai noi aventuri in Serie A. Țintele sale sunt sa obțina cat mai multe trofee și sa inscrie…

- Transferul atacantului portughez Cristiano Ronaldo la Juventus Torino, pentru 112 milioane euro, este cea mai valoroasa vanzare realizata de echipa spaniola de fotbal Real Madrid in intreaga sa istorie, precizeaza agentia EFE. Aceasta tranzactie depaseste cel mai important transfer realizat pana acum…

- Cristiano Ronaldo este noul jucator al lui Juventus Torino, starul lusitan fiind achiziționat de la Real Madrid contra sumei de 100 de milioane de euro. Un eveniment cu adevarat imens ar putea avea loc in mai puțin de o luna, pe 4 august, cand Real Madrid și Juventus se infrunta intr-un superamical…

- Odata cu succesul formației madrilene in finala de la Kiev, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator din istorie care caștiga 5 trofee UEFA Champions League, unul cu Manchester United și patru cu Real Madrid. La finalul duelului cu Liverpool, starul portughez a facut insa o declarație care i-a pus…

- Jose Mourinho, antrenorul echipei Manchester United, a exclus o posibila revenire pe Old Trafford a atacantului Cristiano Ronaldo, estimand ca acesta nu se va desparti in viitorul apropiat de clubul spaniol Real Madrid, in ciuda diverselor zvonuri care circula in presa internationala "Consider…