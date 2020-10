Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Andreea Chitu a obtinut medalia de bronz in limitele cat. 52 kg, vineri, la Grand Slam-ul de judo de la Budapesta, dupa ce a invins-o in meciul pentru locul al treilea pe germanca Amber Ryheul. Chitu, fosta vicecampioana mondiala, a trecut in primul tur de Sabiana Anestor…

- Pentru al doilea an la rand, Angie (32 de ani, 22 WTA) paraseste turneul de la Roland Garros dupa primul meci. Iar 2020 ramane un an de cosmar pentru o sportiva cu trei titluri de Grand Slam.

- Candva, Mihaela Buzarnescu (32 de ani) urcase pana pe locul 20 mondial. Si chiar visa la fazele superioare ale turneelor de Grand Slam. Din pacate, dupa accidentare suferita la Cincinnati, la 8 august 2018, ea nu si-a mai recapatat niciodata forma sportiva.

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat turneul de la Roma pentru prima data in cariera, dupa ce jucatoarea ceha Karolina Plsikova, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2, a abandonat, la scorul de 6-0, 2-1. Acesta este trofeul cu numarul 22 din cariera jucatoarei romane, al…

- Ungaria a pierdut al doilea sau meci din grupa 3 a Ligii B din Liga Națiunilor, scor 2-3 cu Rusia. Meciul disputat pe arena „Puskas” din Budapesta a fost cel mai spectaculos al zilei, cu goluri multe și spectaculoase de ambele parți. ...

- Franțuzoaica Kristina Mladenovic (27 de ani, 44 WTA) a condus cu 6-1, 5-1, dar a fost invinsa de rusoaica Varvara Gracheva (20 de ani, 102 WTA), scor 1-6, 7-6(2), 6-0. Mladenovic, favorita numarul 30 a turneului de la New York, nu va uita ușor data de 2 septembrie 2020. Franțuzoaica pornea cu prima…