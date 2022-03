Sportiva romana Florentina Ivanescu a castigat medalia de bronz la cat. 63 kg, sambata, la Openul European de judo de la Praga. Ivanescu a invins-o in turul secund pe Isabelle Harris (Canada), in optimi a trecut de Nadiah Krachten (Olanda), dar in sferturi a pierdut in fata frantuzoaicei Agathe Devitry. In recalificari, Ivanescu s-a impus in fata croatei Iva Oberan, pentru ca in meciul pentru bronz sa o intreaca pe germanca Nadja Bazynski. La cat. 48 kg, Giorgia Hagianu a pierdut in primul tur in fata belgiencei Lois Petit, puncteaza Agerpres . Fara alte rezultate notabile In limitele cat. 52…