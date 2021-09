Stiri pe aceeasi tema

- Mai intai vorbesc brațele. Da, brațele: ridicate, in semn de victorie. Apoi ochii: zambitori și deschiși larg, intr-atat de larg incat sa incapa in ei toata bucuria rezultatului. Și, la final, vorbesc pumnii: bine stranși și cu degetul mare in sus. Imaginea e elocventa. Mai e nevoie și de cuvinte? Intotdeauna…

- Doua medalii de bronz și un loc 5: acesta este bilanțul SCM Bacau la ediția din 2021 a competiției internaționale de judo Cupa Temerarul derulata weekendul trecut, la Sibiu. Aliniind la start 720 de sportivi de la 77 de cluburi provenind din Romania, Bosnia, Grecia, Moldova, Ucraina, Bulgaria și Ungaria.…

- In zilele de 25 și 26 septembrie, 7 sportive de la CS Bronx Powerlifting Club Bacau au participat la Turneul Internațional ,,Cupa Temerarul”, desfașurata la Sibiu, competiție care a adunat peste 800 de sportivi din 5 țari. Nivelul competiției a fost unul ridicat, lupta pentru medalii fiind una stransa.…

- Zece medalii, din care șapte de aur la individual, plus locul 3 in clasamentul general pe echipe. Acesta este bilanțul inregistrat de delegația CSM Bacau- Palatul Copiilor condusa de antrenorul Dorin Cruceanu la Cupa Dacilor la judo, derulata weekend-ul trecut, la Targu-Frumos. Aflata la prima ediție,…

- La finalul activitații la Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacau aș dori sa trec in revista cateva din preocuparile noastre, din perspectiva conducatorului instituției. Principalul nostru obiectiv a fost transformarea Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacau intr-o institutie de formare…

- Boxerii de la SCM/CSM Bacau se afla de la inceputul acestei saptamani la Braila unde se desfașoara Campionatele Naționale de Box Tineret. Cei mai buni boxeri din țara sunt prezenți la acest eveniment pentru ca „naționalele” sunt și criteriu de selecție pentru participarea la Campionatul European de…

- Cele doua medalii de bronz cucerite de luptatorii SCM Bacau Georgiana Antuca și Denis Mihai la Europenele de Juniori din Germania dau speranțe in vederea CM de luna viitoare, din Rusia Romania a cucerit doua medalii la Europenele de lupte rezervate juniorilor de saptamana trecuta, de la Dortmund. Și…

