Stiri pe aceeasi tema

- SCM Bacau s-a prezentat cu 23 de sportivi și a cucerit 15 medalii la Cupa Bucovina de judo gazduita de localitatea suceveana Ipotești. Din cele 15 medalii, patru sunt de aur, șase de argint și cinci de bronz, iar categoriile la care judoka antrenați de Paula Diaconescu au urcat pe podium sunt U8, U10,…

- Judoka pregatiți la CSM Bacau de Aurel Chelariu și Simona Aruș nu au ratat niciun…foc la ediția din acest an a turneului internațional Cupa Bucovina gazduita de localitatea suceveana Ipotești și care a reunit 400 de sportivi de la cluburi din țara și din Republica Moldova. Mai mult, „CSMeii” bacauani…

- Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) a intervenit, astazi, in zona Pieței Sud din Bacau pentru a remedia o surpare care a afectat trotuarul din zona. Traficul rutier a fost deviat de pe benzile de circulație spre ieșirea catre București, au fost scoase pavelele de pe trotuar și decupata…

- Sambata trecuta, in localitatea suceveana Ipotești s-a desfașurat o noua ediție a turneului internațional de judo Cupa Bucovina, la care au participat peste 400 de sportivi din Romania și Republica Moldova. Antrenorul bacauan Dorin Cruceanu a deplasat un lot de 40 de judoka de la SCM și CSM, 35 dintre…

- Naționalele Under 16 de judo derulate la finalul saptamanii trecute la Satu Mare au adus in contul CSM Bacau doua medalii, ambele de bronz. Medaliații „CSMeilor” au fost Ștefania Olaru, una dintre surprizele categoriei 70 kg și Radu Nistor, poziționat al treilea la 66 kg. „Ștefania merita toate felicitarile…

- Participare redusa, dar fructuoasa din partea CSM Bacau la cea de-a șasea ediție a turneului internațional de judo de la Sibiu, Cupa „Miado”, care a reunit peste 700 de sportivi de la cluburi din țara și din Republica Moldova. Gruparea bacauana pregatita de prof. Aurel Chelariu a participat doar cu…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, 26 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si mai multe judete, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari formata din romani, acuzata ca a clonat, in Belgia, carduri de alimentare cu carburant, prin montarea de dispozitive…