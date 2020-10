Stiri pe aceeasi tema

- Bacaul peste toți și peste toate. Peste Dinamo și Steaua, principalele rivale, dar și peste toate piedicile puse de pandemia generata de noul Coronavirus. Așa ar suna, telegrafic, deznodamantul Campionatului Național de lupte pentru juniori, individual și pe echipe, derulat weekend-ul trecut, in Sala…

- In 2020, titlurile de campioni naționali la lupte pentru juniori se dau la Sala Sporturilor din Bacau. Federația Romana de Lupte a decis ca Bacaul sa gazduiasca in acest weekend atat finala Campionatului Național Individual, cat și finala Campionatului Național pe Echipe, masculin și feminin. „Este…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Complexul „Lia Manoliu” din capitala a avut loc, in organizarea Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, ediția 2020 a Campionatului Național de Copii la inot. La acest eveniment au participat cei mai buni sportive din țara de la 52 de cluburi. Bacaul a fost…

- Gata cu așteptarea! Weekend-ul trecut, Botoșaniul a gazduit Campionatul Național de cros rezervat categoriilor de varsta U18, U16, Copii 1 și 2. Pentru micuții atleți bacauani de la CSM și SCM care concureaza la Copii 2, prima competiție a anului a adus la pachet bucuria debutului și satisfacția prezenței…

- Cei mai importanți judoka ai clubului, Laris Borș și Razvan Burdușel, ambii componenți ai Lotului Național nu au concurat pentru ca testul lor Covid a fost pozitiv Finala Campionatului Național de Judo Seniori, care a avut loc la Poiana Brașov la finalul saptamanii, s-a incheiat cu un rezultat bun…

- Vineri și sambata, „Cluj Arena” din Cluj Napoca va gazdui intrecerile Campionatului Național de Atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23). Probele din concurs sunt urmatoarele: 100 m, 2000m, 400m, 800m, 1500m, 10.000m, 110 m garduri, 400 m garduri, 3000 m obstacole, inalțime, prajina,…

- Capitala Moldovei va gazdui in aceasta saptamana cea de-a patra etapa a Campionatului Național de Raliuri Betano, competiție la care pilotul oneștean Adrian Raspopa va pilota pentru prima data in acest an un model Skoda Fabia R5, cu care a reușit anul trecut o clasare pe locul secund in Raliul Moldovei.…

- Pandemia de coronavirus produce multe modificari in calendarul competițiilor sportive din acest an. Astfel, etapa a patra a Campionatului Național de Off Road dotata cu Trofeul ,,Dacii Liberi”, programta sa se desfașoare la Slanic-Moldova, intre 16-19 iulie, a fost reprogramata in perioada 12-15 noiembrie.…