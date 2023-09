Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șasea ediție a Festivalului de Arta Stradala ZIDART din Bacau s-a incheiat cu un spectacol vizual impresionant, aducand orașul in prim-planul artei urbane. Artiști din Romania și din intreaga lume au extins galeria de arta in aer liber a Bacaului cu șase noi picturi murale de mari proporții,…

- Campionatul European de Kickboxing WAKO pentru Copii, Cadeți și Juniori a reunit, timp de o saptamana, la Istanbul, 2015 de competitori din 38 de țari. Delegația Romaniei a cucerit zece medalii, dintre care una de aur, una de argint și opt de bronz. In lotul tricolor s-au regasit și doi sportivi antrenați…

- Delegația CSM Bacau și ACS Sosha condusa de antrenorul Dorin Cruceanu s-a prezentat cu 14 judoka la cea de-a treia ediție a Cupei Dacilor de la Targu Frumos, competiție care a reunit pe spațiile de lupta 420 de sportivi din țara și strainatate. Toți cei 14 bacauani a urcat pe podium, cinci dintre ei…

- Romania pastreaza locul al doilea in clasamentul mondial “all-time” la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) cu un impresionant numar de medalii. Astazi, 3 septembrie 2023, la Szeged, Ungaria, s-a desfașurat ceremonia de premiere a celei de-a 35-a ediții a IOI, in care au concurat 351 de tineri…

- Elevul lui Relu Auraș i-a dat replica unui coleg, medaliat cu bronz la Europene Intreg Bacaul se poate mandri cu medalia de bronz a lui Andrei Jgheban (SCM Bacau, antrenor – Relu Auraș) de la Gimnaziada Mondiala gazduita de Rio de Janeiro. Au fost, practic, niște jocuri olimpice ale elevilor, nu intamplator…

- SCM Bacau are trei concurente la intrecerile continentale pentru juniori 1: Adnana Vrinceanu, Ștefania Zediu și Ramona Verman Ieri, la Ierusalim (Israel), s-a dat startul Campionatelor Europene de atletism Under 20. La intrecerile continentale pentru aceasta categorie de varsta, SCM Bacau are trei reprezentante:…

- Sala Coloanelor a Muzeului „Dimitrie Ghika” din Comanești va gazdui, sambata, 5 august, de la oara 9,00, Simpozionul confesional „Biblia, valențe cultu(r)ale”. Evenimentul face parte din programul manifestarilor din acest an „Zilele orașului Comanești”, care vor avea loc in perioada 4-8 august. Organizatorii…

- Doua medalii balcanice pentru saritoarele in apa ale SCM Bacau, Daria Toderașc și Teodora Iacob. Cu ocazia Balcaniadei pentru juniori A, B și C derulate zilele trecute, la Varna (Bulgaria), cele doua sportive au urcat pe treapta a treia a podiumului. La primul sau an de junioara B, Daria Toderașc, antrenata…