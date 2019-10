Stiri pe aceeasi tema

- 14 judoka, 11 medalii. Plus trei locuri 5. Bilanțul inregistrat de sportivii pregatiți de Aurel Chelariu la CSM- JC Royal Bacau cu ocazia turneului internațional de judo Cupa „Bucovina” a fost unul fast. Competiția derulata in perioada 19-20 octombrie la Gura Humorului a fost rezervata categoriilor…

- Sala Polivalenta din capitala a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute ediția 2019 a Campionatului Național de Clase al Romaniei la dans sportiv, competiție la care au participat peste 1300 de sportivi. Bacaul a fost reprezentat la acest eveniment de sportivii de la CDS Adamas care au avut un parcurs…

- Dupa o pauza de trei luni, judoka de la CSM –Palatul Copiilor Bacau antrenați de Dorin Cruceanu au revenit pe spațiile de lupta. Come-back-ul s-a produs cu ocazia turneului internațional „Judo Open Bucuresti”, care a reunit weekend-ul trecut, in Capitala, peste 500 de sportivi legitimați la 37 de cluburi…

- Clopoțelul a sunat și pentru judoka CSM Bacau – JC Royal antrenați de prof. Aurel Chelariu. Inainte de a lua insa loc in banci, pentru noul an școlar, sportivii au pașit pe spațiile de lupta. Cu ocazia primei competiții din aceasta toamna: turneul internațional „Cupa Targu Frumos – Braești”. Aflata…

- Sambata, la Sala de Atletism din Bacau s-au disputat finalele Campionatului Național de Box pentru Tineret. Considerata o adevarata reușita, atat din punct de vedere organizatoric, cat și sportiv, competiția a constituit și un ultim criteriu de selecție pentru Europenele Under 19 ce vor avea loc la…

- Cei mai buni boxeri sub 19 ani ai Romaniei se vor lupta de astazi și pana sambata pentru titlurile de campioni și pentru prezența la Europenele programate in septembrie, in Bulgaria Bacaul iși pune manușile. Și pașește in ring. O face cu ocazia Campionatului Național de Tineret pe care-l va gazdui de…

- Saptamana aceasta, Bacaul devine capitala boxului romanesc, urmand sa gazduiasca finalele Campionatului Național de Tineret. Organizate de SCM Bacau cu sprijinul Consiliului Local Bacau, Naționalele de Tineret vor debuta maine, in Sala de Atletism și se vor incheia sambata, 17 august. „Este o competiție…

- Ultimele zile ale lunii iulie au programat la Pitești intrecerile Campionatului Național de atletism pentru Seniori. Bacaul a ținut și de aceasta data ștacheta ridicata, adjudecandu-și cinci titluri naționale. Interesant este ca in obținerea acestor medalii de aur au fost implicate toate cluburile bacauane:…