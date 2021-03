Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Vladut Simionescu s-a oprit in optimile de finala ale cat. +100 kg, duminica, la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan). Simionescu l-a invins in turul al doilea pe slovenul Enej Marinic, dar a pierdut in optimi la rusul Alen Thovrebov. Romania…

- Cei trei sportivi romani care au evoluat sambata la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan) au pierdut in fazele preliminare ale categoriilor la care s-au aliniat. La cat. 63 kg, Stefania Adelina Dobre a cedat in primul tur in fata sportivei algeriene Amina Belkadi.…

- Judoka Alexandru Raicu a caștigat locul 1 la categoria 73 de kilograme in cadrul primul turneu de Mare Șlem de judo al anului, desfașurat in Israel, la Tel Aviv. Sportivul roman l-a invins in finala pe italianul Giovanni Esposito, dupa o partida in care și-a demonstrat calitațile tehnice remarcabile.…

- Sportivul roman Vladut Simionescu a fost invins de uzbecul Aliser Iusupov, in optimile de finala ale cat. +100 kg, sambata, la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv. Simionescu trecuse in primul tur de germanul Erik Abramov, potrivit agerpres.ro. Citește și: Garda de Mediu ii cauta…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a castigat intrecerile categoriei 73 kg, la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv, vineri, dupa ce l-a invins in finala pe italianul Giovanni Esposito. Raicu a trecut in primul tur de austriacul Lukas Reiter, in optimi s-a impus in fata moldoveanului Victor…

- Romania va fi reprezentata de noua judoka la turneul Grand Slam de la Tel Aviv, care se va desfasura de joi pana sambata, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Judo, potrivit Agerpres.Citește și CODICELE atacului lui Basescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra Direcției-Fratele și nepotul…

- Selectionata Danemarcei a cucerit al doilea sau titlu consecutiv de campioana mondiala la handbal masculin, duminica seara, la Cairo, dupa ce a invins in finala echipa Suediei cu scorul de 26-24 (13-13). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)