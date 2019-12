ASTAZI, PRIMARUL COMUNEI LUNGEȘTI, TIBERIU COSTEA A DEMISIONAT DIN FUNCȚIA DE PRIMAR ȘI ESTE 100% PREFECT DE VALCEA. ALTFEL NU ȘI-AR FI DAT DEMISIA! Așa cum am mai spus, Tiberiu Costea a fost funcționar public, ultimul loc de munca, inainte de a deveni primar, fiind la APIA Dragașani, șef de centru. Trebuie menționat ca edilul are studii avansate și deține in acest sens o diploma de doctor in domeniul horticultura de la Universitatea din Craiova, unde a absolvit in 2010. Tiberiu Costea a candidat pentru prima data la Primaria Lungești, pentru funcția de primar, in 2012 din partea Alianței Electorale…