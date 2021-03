Judetul Tulcea: Salvatorii s-au luptat cu flacarile, in urma unui foc deschis

Incendiu in apropiere de Niculitel, judetul Tulcea. Incendiul a izbucnit in urma unui foc deschis in spatii deschise.Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in jurul orei 21:35 pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata si stuf din apropierea localitatii Niculitel, in zona de balta.Potrivit ISU Tulcea, cinci pompieri au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma.Incendiul, care a cuprins o suprafata de aproximativ cinci hectare ...