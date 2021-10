Judetul Tulcea, reprezentat la Adunarea Generala a Conferintei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM)

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), semnat la București, va aduce județului Satu Mare fonduri importante și noi oportunitați de dezvoltare pe cele mai importante paliere socio-economice, a anunțat la Satu Mare, Hegedus Csilla , secretar de stat in cadrul Ministerului Investițiilor și…

- Pentru a sublinia importanța pe care considera ca o au autoritațile locale și regionale in structura Uniunii Europene și din dorința de a susține rolul regiunilor in elaborarea politicilor la nivelul UE, Județul Maramureș a semnat de curand alaturi de alte peste 50 de entitați, Declarația privind locul…

- De curand, mai mulți politicieni și-au exprimat parerea despre vaccinarea obligatorie in contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19 in Romania, dar și in alte zone. Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a declarat favorabil introducerii vaccinarii obligatorii pentru anumite categorii socio-profesionale,…

- Germania si UE se afla in fata unor alegeri decisive, dar spre deosebire de Maia Sandu, la Adunarea Generala ONU, prea putini politicieni si ziaristi le spun alegatorilor adevarul despre situatia grea in care se gasesc.

- BOCSA – In urma catorva zvonuri pe aceasta tema, presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, a tinut sa clarifice situația! „Va confirm intenția conducerii CJ de a-l numi pe domnul Dan Liuț, a carui activitate o cunosc personal de ani de zile, considerand ca pentru revitalizarea activitații culturale…

- Emil Neia Lacatuș, consilier județean și lider al romilor din județ, a decedat. Se pare ca acesta se infectase cu Covid, virusul țintuindu-l intr-un pat de terapie internsiva acum ceva vreme. Vestea a fost data de președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan: „Profund indurerați am aflat ca…

- Consilierul judetean Daniel Vasiliu a fost ales, sambata, in functia de presedinte al Ligii Alesilor Locali ai PNL Neamt, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de conducerea filialei. Principalul obiectiv al noului presedinte al Ligii Alesilor Locali din PNL Neamt este castigarea presedintiei…