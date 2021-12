Judetul Tulcea: Investitie de peste 9.000.000 lei pentru locuinte sociale, in comuna Ciucurova. Societatea castigatoare a fost infiintata anul acesta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea contractanta este reprezentata de Comuna Mihai Viteazu Primaria Mihai Viteazu . Societatea castigatoare este din judetul Constanta. Comuna Mihai Viteazu Primaria Mihai Viteazu a incheiat un contract de servicii de deszapezire in sezonul rece 2021 2022 cu o societate din judetul Constanta.…

- Autoritatea contractanta este reprezentata de Comuna Aliman Consiliul Local al comunei Aliman, judetul Constanta judetul Constanta. Societatea castigatoare este din judetul Constanta. Contractul incheiat intre autoritatea contractanta si societatea castigatoare are denumirea de " delegarea gestiunii…

- Autoritatea contractanta este reprezentata de S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. Societatea castigatoare este din municipiul Bucuresti. S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A a incheiat un contract de lucrari pentru amenajare banda si RESA cu o…

- Autoritatea contractanta este reprezentata de Municipiul Tulcea. Se vor oferi servicii de consiliere si orientare preofesionala in cadrul proiectului "Servicii integrate pentru VIITORldquo;. Municipiul Tulcea a incheiat un contract de servicii de consiliere si orientare profesionala in cadrul proiectului…

- Autoritatea contractanta este reprezentata de Santierul Naval Mangalia S.A. Klass Enterprise este societatea castigatoare. Santierul Naval Mangalia S.A. a incheiat un contract de prestari sevicii audit financiar, pe o perioada de 12 luni, cu o societate craioveana. Contractul a fost atribuit la data…

- Unitatea Militara 02133 din Constanta Directia Hidrografica Maritima a organizat o licitatie publica pentru achizitionarea de servicii de modernizare a compartimentelor frigorifice. Societatea castigatoare este TERMO SEVCOLD SRL.Contractul a fost atribuit la data de 13 octombrie 2021. Rezultatul final…

- FOTO| Blocuri de locuințe sociale in cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Licitația in valoare de peste 4 milioane de lei, lansata in SEAP Blocuri de locuințe sociale in cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Licitația in valoare de peste 4 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria municipiul…

- CT BUS SA a organizat o licitatie publica pentru achizitia de lichid DEF.Societatea castigatoare este DIVVOS SRL.Contractul a fost atribuit la data de 7 octombrie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 19 octombrie 2021.Tip Procedura: Negociere fara publicare prealabila.Valoarea…