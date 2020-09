Judetul Tulcea: Copil, pieton, accidentat intre Iazurile si Murighiol Accident rutier pe D.J. 222C.La data de 16 septembrie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier intre localitatile Iazurile si Murighiol.Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Murighiol, in timp ce conducea un auto pe D.J. 222C, a accidentat o minora in varsta de 9 ani, care se angajase in traversarea strazii, in fuga, prin loc nepermis.In urma accidentului a rezultat ranirea pietonului, care a fost t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

