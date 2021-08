Judetul Tulcea: Accident rutier pe DJ 222 B. Un autotren incarcat cu oi s-a rasturnat. Mai multe animale au murit (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in nodul rutier de pe Autostrada Soarelui din zona Drajna. Potrivit reprezentantilor DRDP Constanta, in urma cu putin timp, a avut loc un eveniment la nod rutier Drajna, pe breteaua de urcare pe autostrada A2.Din primele informatii, un autotren incarcat…

- Un barbat a murit si o femeie a fost transportata in stare grava la un spital din Iasi, vineri, dupa ce masina in care ce se aflau a fost lovita de un autotren in dreptul localitatii Poieni din comuna Schitu Duca. Reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi au informat ca in cursul noptii…

- O femeie de 60 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs între o mașina și un camion, în apropierea localitații Paniceni, vineri. Un barbat, aflat și el în autorutism, a fost transportat la spital în stare grava, potrivit pompierilor.…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața, in jurul orei 09:30, pe drumul național DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului, comuna Meteș. Din primele informații, șoferul unui camion care transporta ciment a fost ranit dupa ce autovehiculul s-a rasturnat pe carosabil. Potrivit IPJ Alba, traficul…

- Un barbat de 45 ani din judetul Galati a murit, vineri, dupa ce camionul pe care il conducea s-a rasturnat si s-a lovit de o troita, in localitatea Slobozia-Conachi, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, la intersectia drumului judetean Schela-Slobozia…

- Accident rutier cu trei victime pe DN 22.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN 22.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat trei victime.O masina s a rasturnat…

- Incendiu in zona localitatii Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. In jurul orei 10:45, salvatorii Statiei de Pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina in zona localitatii Ceamurlia de Jos, unde un incendiu a cuprins un depozit de furaje.La fata locului s au deplasat un ofiter si 7 subofiteri cu…

- Accident rutier grav pe DN1, in zona localitatii Liliesti. Un autoturism a intrat intr un stalp. Doua persoane au ranit si alte doua au ajuns la spital.Accident rutier pe DN 1 in dreptul localitatii Liliesti Baicoi .Un autoturism a intrat intr un stalp. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate…