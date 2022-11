Judetul Tulcea: Accident mortal la Pardina, in Delta Dunarii. Un barbat de 47 de ani, gasit decedat (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 47 de ani a murit intr-un accident produs marți in apropiere de localitatea Pardina din Delta Dunarii.

- In aceasta seara, prin apel la numarul unic de urgenta 112, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru a interveni la un accident rutier produs in zona localitații Pardina din Delta Dunarii, in urma caruia a rezultat o victima incarcerata.

- Un accident rutier a avut loc pe str. M. Eminescu din Baia Mare. Se pare ca un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie, SMURD. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Foto facebook / Radare Maramures / Ghita…

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe raza localitatii Gura Humorului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, cele doua victime se aflau intr-un autoturism care a iesit in afara partii…

- In cursul zilei de 30 Septembrie 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in intersectia localitatilor Izvoarele cu Valea Teilor.Din primele verificari efectuate de politistii aflati la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de 63 de ani,…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc astazi, 22 septembrie 2022, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la baza viaductului premergator tunelului din zona Sacel. „ISU Sibiu a intervenit de urgența cu un echipaj SMURD cu medic și cu o autospeciala de stingere la un accident rutier pe A1 sensul de mers…

- Un barbat, in varsta de 52 de ani, si a pierdut viata in urma unui accident rutier ce a avut loc, azi noapte, pe DN5, in zona localitatii Plopsoru, judetul Giurgiu. In eveniment au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane si un autotren.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au…