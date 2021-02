Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul reintra in "zona roșie" a incidenței cazurilor de COVID-19 Foto: Arhiva. Putin peste 1.300 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate luni, 8 februarie, la nivel national, rezultate însa dintr-un numar de teste destul de mic - aproximativ 6.200 Real Time PCR si 3.300 de teste…

- Persoane din Bucuresti, Valcea si Cluj gasite cu o alta tulpina de COVID-19 Foto: Arhiva. Zece noi cazuri de infectare cu o tulpina mai contagioasa a coronavirusului au fost confirmate în România la persoane din Bucuresti, Vâlcea si Cluj, ceea ce indica transmiterea comunitara.…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 712.561 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1551 de noi imbolnaviri din doar 5.921 de teste efectuate. Din totalul testelor raportate o parte sunt teste rapide antigen. In acelasi timp…

- Trend descendent al evolutiei pandemiei de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Evoluția pandemiei de COVID-19 își menține trendul descendent în România. Miercuri rata de pozitivare a scazut sub 10%. Miercuri au fost 3.000 de cazuri noi din aproape 32.000 de…

- 7.439 de cazuri noi COVID-19 din peste 29.000 de teste Foto: Arhiva/ MApN Autoritațile au anunțat alte 7.439 de cazuri de coronavirus din peste 29.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul îmbolnavirilor a depașit…

- Vineri 27 noiembrie, au fost depistate 8.499 de noi cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 1.283 au fost in Bucuresti. In judetul Constanta se afla cea mai mare rata de infectare din tara – 7,54 in timp ce, in judetul Sibiu, rata este de 7,49 la mia de locuitori.

- Drobeta-Turnu Severin: 50 de bolnavi de COVID-19 "stau in frig" Spital. Foto: Arhiva. Situație dificila la Secția TBC a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin, acolo unde sunt internați 50 de bolnavi de COVID-19. De doua zile, bolnavii stau în frig, nu au caldura și nici apa…