- Doua brigazi din Romania conduse de centralii Radu Petrescu si Ovidiu Hategan vor arbitra, vineri, meciuri din Grupa F, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, anunța news.ro. Potrivit frf.ro, Radu Petrescu va fi centralul partidei dintre Danemarca si Insulele Feroe, care se joaca la Copenhaga.…

- Specialistul a observat inegalitați enorme între țari privin accesul la vaccin și spune ca România face parte dintre țarile cu venituri mari, deși are profilul unei țari din partea de jos, cu venituri medii. Astfel, Razvan Cherecheș…

- „Pacienții COVID in stare severa arata la fel și in Danemarca, și in Romania, dar noi nu am avut niciodata atat de mulți incat sistemul de sanatate sa nu mai faca fața”, a declarat pentru Libertatea dr. Ditte Strange, șefa secției ATI a Spitalului Bispebjerg din Copenhaga. Este prima impresie la o zi…

- Controversatul președinte Alexandru Dedu continua sa conduca Federației Romane de Handbal ca pe propria sa firma, fapt pentru care, recent, a luat o decizie care cu siguranța va scandaliza lumea handbalului. 800.000 de euro la dispoziția lui Dedu De ani de zile, Federația Romana de Handbal (FRH) a…

- Un nou moment foarte important pentru tenisul din Romania a avut loc la Adunarea Generala Anuala a Tennis Europe (Federația Europeana de Tenis), eveniment gazduit de Luxemburg in perioada 23-25 Septembrie 2021. Astfel, Razvan Itu, directorul general al Federației Romane de Tenis, a fost reales in Consiliul…

- In Uniunea Europeana anul trecut erau 10,8 milioane de persoane cu ocupatii in sectorul transportului, adica aproape 29 de lucratori in transport la mia de locuitori, insa regiunea Sud-Muntenia din Romania este pe primul loc cu 65 de lucratori in transport la mia de locuitori, arata datele publicate…

- Revista de turism Time Out a realizat topul celor mai bune zece orașe din lume in 2021. Topul celor mai bune zece orașe din lume in 2021 1. San Francisco, California, USA 2.Amsterdam, Olanda 3.Manchester, Marea Britanie 4.Copenhaga, Danemarca 5.New York, SUA 6.Montreal, Canada 7.Praga, Republica Ceha…

- Autoritatile de la Copenhaga, care au avut pe tot timpul pandemiei o atitudine foarte precauta, renunta pe rand la ultimele restrictii COVID, multumita unei campanii de vaccinare de succes, prin care a imunizat pana acum peste 72- din populatie. Permisul sanitar din Danemarca, necesar pana acum pentru…