- Președintele Consiliului Județean, Alin Nica, a anunțat ca anul acesta in Timiș dar vor fi lansate investiții noi, precum un parc tematic de agrement. Intr-o prima etapa, va fi lansat un concurs de soluții, in urma caruia sa fie stabilita tematica parcului, a spus liderul administrației timișene la…

- Președintele consiliului județean este departe de a urmari interesul timișenilor, sunt de parere reprezentanții PSD Timiș. Prin intermediul unui comunicat de presa, aceștia reacționeaza dupa eșecul privind alegerea celor doi vicepreședinți ai CJ Timiș. „Alin Nica a dovedit astazi ca nu poate depași…

- Festivalul de muzica „George Enescu” va avea loc, in 2023, in Timișoara. Este anul in care Timișoara va deveni Capitala Culturala Europeana, anunța MEDIAFAX.Anunțul a fost facut de noul președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. „Vești extraordinar de bune! Aflat in vizita…

- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni seara, ca a decis impreuna cu primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de Alianta USR PLUS, prelungirea perioadei de negociere pentru "o intelegere" privind semnarea unui protocol administrativ de sustinere a proiectelor judetului…

- Potrivit propriilor declarații publice, caștigatorii alegerilor pentru Consiliul județean Timiș și Primaria Timișoara se ințeleg foarte bine, chiar daca nu au semnat inca protocolul de imparțire a funcțiilor. „Am avut mai multe conversații cu Dominic Fritz in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim…

- In prima zi dupa investirea sa in funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica a constituit un grup de lucru pentru combaterea efectelor pandemiei de SARS-Cov2. Prima intalnire a acestui grup a avut loc duminica. La ea au participat managerii de spitale din Timișoara implicați in lupta…