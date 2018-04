Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe primarii au facturi neachitate catre diversi furnizori. O statistica Jurnalul arata ca la nivelul intregii tari au fost inregistrate restante de 195 milioane de lei, in crestere cu 7 milioane de lei fata de aceeasi perioada a anului trecut. In topul datornicilor sunt orase mari, precum…

- Veniturile administrației locale de la Lupeni s-au diminuat drastic dupa modificarile aduse Codului Fiscal. Municipiul Lupeni a ramas fara 5 milioane de lei, insa, edilii iși pun speranțele in rectificarea bugetara care va avea loc in vara acestui an. “Deși avem un buget diminuat extraordinar…

- Va reamintim ca, dupa 1990, Baza Uszoda, odinioara unul dintre cele mai puternice centre de natație din Timișoara, a cazut in paragina. Autoritațile publice din ultimii 28 de ani nu s-au mai interesat de aceasta, așa ca, in prezent, locul este doar un adapost pentru oamenii strazii, deși se afla…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 50 si 80, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului median.…

- Trecerile de pietoni din Capitala vor fi mai sigure, deoarece vor fi iluminate cu becuri led. Autoritatile locale isi propun ca in acest an sa instaleze mai multi piloni electrici, in special, in intersectiile periculoase, in parcuri si curtile de bloc.

- Atacurile la care a fost supusa in ultima perioada directoarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala 2021, Simona Neumann, nu au ramas fara ecou, ba chiar au ajuns pana la urechile membrilor juriului care, in 2016, au decis ca Timisoara merita sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana. Agnieszka…

- Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

- Autoritațile locale din comuna Dumbraveni au scos la licitație proiectul privind modernizarea unor drumuri de interes local. Lucrarile vor consta in refacerea, reabilitarea și asfaltarea unor drumuri comunale, realizarea de șanțuri pentru colectarea apelor pluviale, construirea de…