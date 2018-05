Stiri pe aceeasi tema

- Timișul a a preluat președinția Euroregiunii DKMT. Președintele CJ, Calin Dobra, a anunțat ca are in plan deschiderea unui punct de trecere a frontierei la Beba Veche și dezvoltarea de proiecte culturale in euroregiune, mai ales ca in anul 2021 Timișoara și Novi Sad vor fi capitale culturale europene.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Timisoara, ca prin solicitarea de desecretizare a Memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim liderului PSD, Liviu Dragnea, „se auto-acuza", pentru ca recunoaste atat faptul ca memorandumul este secret, cat si faptul…

- Festivalul Filmului European, ajuns la cea de a 22-a ediție, este dedicat viitoarei Capitale Europene a Culturii, astfel ca timișorenii se vor bucura de patru zile de festival și 17 proiecții de film in mai multe locuri din Timișoara: la Teatrul Național Mihai Eminescu (Sala Mare), in Gradina de vara…

- Ministrul Apararii Naționale s-a aflat sambata la Timișoara, unde a participat la o ședința a PSD. A vorbit și despre soarta Garnizoanei din Piața Libertații, despre care s-a discutat in repetate randuri. Fifor a anunțat ca in scurt timp, cladirea din centrul orașului va ajunge in administrarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca premierul Viorica Dancila se bucura de toata sustinerea sa si a ALDE, iar gestul liderului PNL, Ludovic Orban va fi catalogat drept "o ratacire politica". "Credem ca acest demers (al lui Ludovic Orban - n.r.) va fi catalogat…

- Consiliul Județean Timiș organizeaza o licitație publica deschisa cu strigare pentru inchirierea unor spații din imobilul ”Bastionul Theresia” din Timișoara. Este vorba de urmatoarele spații, care pot avea ca destinație activitați tip restaurant, bar și alte activitați de servire a bauturilor, creație…

- Cu siguranța Novi Sad și Timișoara sunt doua cetați inrudite istoric, spiritual și cultural. Și ce poate fi mai frumos pentru doua surori decat sa ocupe, simultan, poziția de Capitala Europeana a Culturii in anul 2021? Pentru a vedea cum traiește Novi Sad-ul evenimentele culturale, am urmarit recent…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a avut, astazi, o intrevedere cu premierul Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea a avut loc la Palatul Victoria și a vizat teme legate de proiectele majore de investiții ale județului Timiș. “Județul Timiș este extrem de important pentru Guvern și…