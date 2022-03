Județul, tentant pentru Austria REȘIȚA – Potențialul turistic al zonei a fost prezentat ambasadorului Austriei de catre prefectul Ioan Dragomir! In Caraș-Severin, la finele lui 2021, erau inregistrate 141 firme cu capital austriac, avand un capital subscris și varsat de peste 55 milioane lei. Obiectele lor de activitate sunt producția de energie electrica, cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de semințe oleaginoase, extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții. Dupa participarea straina la capitalul subscris, Austria ocupa locul 3 in clasamentul țarilor care au investit… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

