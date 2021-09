Județul Suceava va dispune, 24 de ore din 24, de echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă Operaționalizarea echipajului SMURD TIM, in program non-stop, a fost posibila, in principal, datorita aportului unor medici rezidenți in medicina de urgența, din cadrul Unitații de Primire Urgențe Iași. Echipajul care intervine pe aceasta ambulanța este compus din doi pompieri paramedici, un medic urgentist (sau un rezident in medicina de urgența anul 4 sau 5) și un asistent medical. Ambulanța SMURD TIM intervine cu prioritate la cazurile critice, la accidentele rutiere grave sau la persoanele aflate in stare de inconștiența. „Menționam faptul ca operaționalizarea echipajelor SMURD in județul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

