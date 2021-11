Stiri pe aceeasi tema

- Județul Suceava a revenit, de luni, 15 noiembrie, in zona verde, fiind primul județ din țara care a scazut sub incidența de 2 la mie in acest val 4. Luni au fost inregistrate 32 de cazuri noi de infectare și doua persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 373 de persoane testate. ...

- Județul Suceava se apropie de scenariul verde, avand in momentul de fața cea mai mica rata de infectare la nivel național. Potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica, rata de infectare in județul Suceava a scazut astazi la 2,1 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. In utlimele…

- Bosnia si Hertegovina, Macedonia de Nord si Belarus au intrat in zona galbena, iar Norvegia si Tunisia, in cea verde.Slovacia, Insulele Feroe, Singapore si Leshoto au trecut in zona rosie, din cauza incidentei ridicate de COVID, potrivit listei actualizate joi seara de Comitetul National pentru situatii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi seara, lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, iar printre tarile intrate in zona rosie se afla Slovacia si Singapore. In zona galbena au intrat, printre altele, Bosnia si Hertegovina, Macedonia de Nord dupa scaderea incidentei,…

- Județul Suceava a inregistrat, sambata, 136 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 22 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.599 persoane testate. Incidența cazurilor pozitive in județ este de 1,65 la mie.Primul județ care a ajuns in zona roșie a incidenței este Satu Mare, cu ...

