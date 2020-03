Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis, in aceasta dimineața, ca la nivelul județului 443 de persoane sunt monitorizate la domiciliu fara simptomatologie specifica noului coronavirus, cu 41 mai multe fața de raportarea de ieri, de la ora 15.00. 241 de persoane au calatorit in zonele de risc,…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis astazi, la ora 15.00, ca la nivelul județului, 402 persoane sunt monitorizate la domiciliu fara simptomatologie specifica noului coronavirus, cu 25 in plus fața de raportarea de la ora 09.00. 232 de persoane au calatorit in zonele de risc, iar 170 sunt…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis in aceasta dimineața in 323 de suceveni sunt in continuare monitorizați la domiciliu, fara simptomatologie specifica, ca masura de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus. Directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu, a declarat ca din cele 323 de persoane,…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis, duminica, faptul ca rezultatele de la testul de coronavirus au ieșit negative pentru inca doua doua persoane din Alba. Știrea inițiala Un barbat și o femeie din județul Alba, intorși recent din Italia și aflați in autoizolare, au sunat, sambata dimineața,…

- Numarul sucevenilor care au calatorit in zonele de risc și care acum sunt autoizolați la domiciliu este in creștere. Potrivit situației prezentate de Direcția de Sanatate Publica la ora 15.00 un numar de 150 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie…

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in acre a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

- Conform datelor prezentate de autoritatile medicale chineze, in China au murit 1.113 persoane, carora li se adauga cele doua decese inregistrate in afara tarii, in Hong Kong si Filipine. Numarul imbolnavirilor in China este de 44.653 de cazuri, in timp ce, in afara teritoriului chinez, s-au inregistrat…

- Suspiciunea de infecție cu coronavirus a profesoarei din Suceava care s-a intors din China a fost infirmata, a anunțat purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gașparel. Aceasta a declarat ca Direcția de Sanatate Publica Suceava va veni cu precizari referitoare la acest caz. ”Referitor la…