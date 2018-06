Județul Suceava se află sub cod portocaliu de ploi abundente Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi pentru sambata, 30 iunie 2018 intre orele 06:00-23:00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și Maramureșului, precum și in jumatatea de nord a Munteniei și in zona montana a Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod portocaliu de ploi abundente pentru 12 judete din nordul si centrul tarii, valabila de vineri, de la ora 15.00, pana sambata dimineata, la ora 06.00. Meteorologii avertizeaza ca in jumatatea de nord a Moldovei, zona Carpatilor…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 11:30 – 30 iunie, ora 06; Fenomene vizate: instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana vineri seara, pe 29 iunie, atat atentionarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pentru 19 judete, cat si informarea meteo de instabilitate atmosferica, in restul regiunilor. Astfel, conform meteorologilor, in intervalul 28…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare pana vineri seara. Meteorologii spun ca in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 28 iunie, o noua avertizare COD GALBEN si a prelungit cu 24 de ore atentionarea emisa anterior. Intervalul de valabilitate este 28 iunie, ora 21:00-29 iunie ora 21:00. Potrivit noii avertizari: “In intervalul menționat, in cea mai mare parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare, mai nou, pana vineri seara, ora 21.00. Va ploua insemnat cantitativ in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei…

- Saizeci de localitati din paisprezece judete sunt afectate de inundatii in urma ploilor cazute in ultimele ore, cel mai afectat fiind judetul Bacau, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare pana vineri seara. Meteorologii spun ca in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei vor…