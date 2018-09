Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110 producatori de tomate din judetul Bistrita-Nasaud au depus, sediul Directiei Judetene pentru Agricultura, actele necesare in vederea acordarii ajutorului de minimis pentru cultivarea acestor legume in spatii protejate. Numarul fermierilor bistriteni care au apelat la aceasta schema de ajutor…

- In 2018, fata de anii trecuti, campania agricola de vara a debutat mai devreme in judetul Caras-Severin. Chiar si asa, treieratul cerealelor decurge anevoios, din cauza precipitatiilor abundente cazute in ultima luna. Desele reprize de ploaie, considera specialistii agronomi, scad sansele…

- Romania risca sa piarda peste 100 de milioane de euro din cauza unor nereguli in cheltuirea fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor, potrivit unei recente decizii a Comisiei Europene, de excludere de la finanțare.

- In Romania sunt 12 companii antreprenoriale cu afaceri de cel putin un miliard de lei. Cu rezultatul din 2017, Aquila intra in top 15 cele mai mari firme detinute de antreprenori romani. Aquila Part Prod Com, cea mai mare companie din grupul de transport, logistica si distributie Aquila,…

- Retailerul german Kaufland a inaugurat primul hipermarket amenajat intr-un cort pe litoral, in statiunea Mamaia Nord, judetul Constanta, dupa ce in vara anului trecut a deschis un magazin similar la Sovata. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- Tinerii cu varsta de pana la 35 de ani și femeile care vor dezvolta faceri in agricultura pot deja sa isi pregateasca dosarele pentru a primi subventii in avans. Cererile pot fi depuse din 1 iulie, la Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura.

- Reteaua RE/MAX Romania continua extinderea pe plan local, cu trei nou birouri deschise in franciza, la Iasi, Bucuresti si Bacau si ajunge la 28 de unitati in total. Franciza RE/MAX Imobis, cel mai nou birou al retelei din Iasi este operational de la inceputul lunii iunie, fiind deschis de…

- Actuala alocare din Cadrul financiar multianual nu raspunde obiectivelor Romaniei, iar scaderea plafonului pe cei doi piloni din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) si modul de acordare a subventiilor ingrijoreaza fermierii romani, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la reuniunea Consiliului…