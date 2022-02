Județul se pune în mișcare La sfarșitul saptamanii viitoare se vor desfașura și primele meciuri oficiale din 2022 la nivel de fotbal județean! Este vorba despre faza I a Cupei Romaniei, faza județeana, care revine in atenție dupa un an 2021 in care aceasta intrecere s-a desfașurat in doar 4 echipe. Acum, aproximativ 60 de grupari vor bifa primul tur, formatul competiției urmand sa fie ”adaptat„ din mers. Mai multe echipe din Liga A au spus „pas” Interesant este ca ”opțiunea” de a participa in intrecere doar pe baza de cerere, nu obligatoriu, cum era inaintea pandemiei, a dus la cateva ”neinscrieri” chiar la nivelul primului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- CS Cornu – Tricolorul Breaza 1-0 Atletic Baicoi – Petrolul 95 Ploiești 0-0 Tinerețea Izvoarele – CS Paulești 0-7 CS Brazi – AFC Brebu 0-5 CSO Baicoi – Teleajen Valeni 2-2 FC Banești – CS Manești 3-0 Voința Varbilau – Unirea Urlați 3-1 CSC Berceni – Petrolistul Boldești 2-2 AS Strejnic – CSC Maneciu…