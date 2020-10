Liberalul Dinu Iancu Salajanu a depus vineri juramantul pentru preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Salaj. La ceremonia de constituire au participat, in calitate de invitați, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Lucian Bode. Dinu Iancu Salajanu, președintele Consiliului Județean: Salajenii ne-au acordat increderea lor, iar incepand de astazi trebuie sa ne dovedim demni de aceasta incredere. Toate funcțiile sunt efemere, dar ceea ce conteaza sunt lucrurile pe care le lasam in urma noastra. Avem inaintea noastra patru ani in care deciziile…