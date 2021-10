Judetul Prahova. Tanar decedat dupa ce s-a aruncat in fata unui tren Un grav accident feroviar a avut loc, in aceasta seara in gara Homoraciu din judetul Prahova. Un tanar de 26 de ani a decedat, dupa ce s a aruncat in fata unui tren.Conform ISU Prahova, pompierii prahoveni au actionat la un incident in gara din satul Homoraciu.Un barbat a fost lovit de tren.Se pare ca acesta s ar fi aruncat in fata unui tren personal.Victima este un barbat de 26 de ani. Acesta a fost declarat decedat. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

