Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, dupa ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta. Decizia a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și a fost aprobata de Guvern,…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a aprobat hotararea privind obligativitatea…

- Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie și in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, insa deocamdata doar in anumite intervale orare, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a decis, miercuri, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele din judet cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, se…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Propunerile CNSU urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului Romaniei, prin urmare nu este clara data de la care vor intra in vigoare.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Propunerile CNSU urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului Romaniei, prin urmare nu este clara data de la care vor intra in vigoare.