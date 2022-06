Judetul Neamt: O persoana a murit si alte trei au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat de pe un pod

In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15;30, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea Birjoveni din comuna Secuieni. Un autoturism in care se aflau patru persoane a parasit partea carosabila si s a rasturnat de pe un pod.La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de pompieri si SAJ Roman., transmite ISU Neamt. Pana la sosirea fortelor de interventie doua persoane au fost scoase din autoturism de catre cetateni.Potrivit sur ...