- COD GALBEN, valabil de la ora 7:50 pana la ora 9:00 In zona : Județul Constanta; Se vor semnala : local, ceața care determina reducererea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de cod galben…

- Intreaga tara se afla sub Cod galben de averse torentiale si vijelii pana marti dimineata la ora 10:00, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de instabilitate atmosferica accentuata pana pe 16 iunie. Va fi Cod portocaliu de cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului, in intervalul 14 iunie, ora 13.00 – 15 iunie, ora 3.00. In intervalul menționat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit valabilitatea avertizarii COD GALBEN emise joi, 11 iunie, pana luni, 15 iunie, la ora 10:00. Aceasta prognozeaza “instabilitate atmosferica temporar accentuata“ si a fost emisa pentru intreaga tara. “In intervalul menționat, cu precadere in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de “instabilitate atmosferica accentuata”, pentru judetul Neamt, dar si pentru intreaga tara. Aceasta este valabila in perioada 11 iunie, ora 10:00-13 iunie, ora 10:00. “In intervalul menționat, pe arii relativ extinse, vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de instabilitate atmosferica pentru intreaga tara. Aceasta este valabila in intervalul 25 mai, ora 12:00-27 mai, ora 23:00. “In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 19 mai, ora 21.00 – 20 mai, ora 8.00. In intervalul menționat, in Oltenia, sudul Banatului și in vestul Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara in cea mai mare parte a tarii. Se anunța ploi torențiale, vant și grindina. Potrivit ANM, incepand de miercuri de la ora 12 pana joi la ora 22 in cea mai mare parte a…