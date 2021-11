Judetul Neamt: Barbat ranit intr-un accident rutier. Remorca unui autotren s-a desprins in trafic (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat sambata, pe DN15, intre Bacau si Piatra Neamt, dupa ce remorca unui autocamion s-a desprins si a lovit un taxi, al carui sofer a ramas incarcerat, anunța news.ro. ”Pe DN 15 Bacau-Piatra Neamt, in zona localitatii Zanesti, judetul Neamt, remorca unui autocamion s-a…

- La data de 24 noiembrie 2021, in jurul orei 17,30, pe Drumul Național 1, la kilometrul 407+200 de metri, intre Teiuș și Aiud, un barbat de 46 de ani, din comuna Cristian, județul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fața sa și era condus de…

- Un tanar de 19 ani a fost grav ranit noaptea trecuta intr un grav accident rutier in municipiul Piatra Neamt.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, prin apel la 112, in jurul orei 23:17, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe strada Dumbravei din municipiul…

- Un barbat, in varsta de 24 de ani, a ajuns la spital duminica seara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier la Tismana. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un tanar de 21 de ani,din comuna Padeș, in timp ce conducea un autoturism pe DC 126 Sohodol, din direcția Pocruia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22D in judetul Tulcea. Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea, in jurul orei 18:25, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier produs pe DN 22D, in apropierea localitatii Caugagia.La locul solicitarii s au deplasat…

- Astazi, 12 octombrie 2021, in jurul orei 08.50, pe DN 7, la km 388+700 de metri, pe raza localitații Blandiana, o femeie de 33 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Cugir. In urma accidentului, cei doi…

- Ieri, 3 octombrie 2021, in jurul orei 17.50, pe strada Clujului, din Blaj, un tanar, de 22 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 39 de ani, din Blaj. In urma accidentului rutier, conducatorul celui de-al doilea autoturism…

- Ieri, 21 septembrie 2021, in jurul orei 22.20, pe DN 74, in afara localitații Meteș, un barbat, de 37 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie de 33 de ani, din Albac. In urma accidentului, conducatorul primului autoturism…