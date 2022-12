Stiri pe aceeasi tema

- Datorita adoptarii Planului sau teritorial pentru o tranzitie justa (PTTJ), Romania va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o tranzitie justa (FTJ), pentru a sprijini o tranzitie climatica justa catre o economie mai atractiva si mai verde, a anuntat vineri Comisia Europeana.

- Ovidiu Puiu: Tranziție justa inseamna trecere la ceva mai bun, nu condamnare la saracie energetica! Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS), in primele opt luni din 2022, Romania a importat 337.400 tep carbune net, cu 13,5% mai mult fața de cantitatea importata anul trecut…

- ”Comisia Europeana a disponibilizat 10% din Fondurile de Coeziune, la nivelul intregii Uniuni discutam de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani care vor fi alocați pentru saracia energetica”, a anunțat, azi, premierul Nicolae Ciuca.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a explicat ca acești…

- Ministerul roman de Externe a anuntat ca guvernul țarii noastre a transferat 1,4 milioane de dolari pentru consolidarea capacitaților de aparare ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Iordaniei, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la postul PRO TV. Sursa citata noteaza ca șeful…

- Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia Europeana pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale. Fondurile UE…

- Primarul Soos Zoltan a participat astazi la Alba Iulia la evenimentul prilejuit de semnarea Acordului de parteneriat dintre Comisia Europeana și Romania pentru perioada 2021 – 2027, in baza caruia Romania va avea acces la resurse financiare nerambursabile in valoare de 31,5 miliarde de euro pentru dezvoltare.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, ca Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.Virgil Popescu a marturisit ca el platește 120…