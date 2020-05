Județul Mureș: niciun caz nou, niciun deces! Pana astazi, 23 mai, in județul Mureș au fost confirmate 660 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De asemenea, pana la aceasta data, 508 persoane au fost declarate vindecate și externate. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, 2.216 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea autoritaților. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

