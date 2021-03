Județul Mureș în zona galbenă. Vezi detalii despre Covid Pana astazi, 25 martie, in județul Mureș au fost confirmate 19.767 cazuri, au fost inregistrate 130 cazuri noi, 34 reconfirmate. Media Naționala la incidența infectarilor 3,83 /1000 de locuitori Județul Mureș la incidența infectarilor 1,85/1000 locuitori sunt internate 295 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 17.899 de persoane s-au vindecat in județul Mureș 1. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

