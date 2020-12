Stiri pe aceeasi tema

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Județul Mureș 2,04 /1000 Județul Mureș 2,14/1000 MUNICIPIUL TARGU MURES 3.78MUNICIPIUL REGHIN 2.83MUNICIPIUL SIGHISOARA…

- 10 județe sunt in scenariul roșu, cu rate de peste 3 la mia de locuitori, in timp ce in cele mai multe, rata este intre 1,5 și 3 la mia de locuitori, fiind in zona galbena - 23 de judete. Opt județe se afla in scenariul verde ,cu rate mai mici de 1,46 la 1.000 de locuitori.Cea mai mica rata de infectare…

- Județul Constanța se mentine la peste 7 cazuri la 1000 de locuitori, in vreme ce trei judete - Gorj, Harghita și Olt - au mai putin de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Carantina in orasul Constanta a fost prelungita, de vineri, pentru inca 14 zile. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.94.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor Dan/VIDEO…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.78. In ultimele 24 de ore, in Capitala a fost raportate 900 de cazuri noi.De asemenea, alte 9 județe sunt in scenariul…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.19. De asemenea, județul Alba are o incidența de 2.95 și este aproape de a intra in scenariul roșu. Dintr-un total de 2466 de…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor este urmatorul: Citeste si: BILANT coronavirus 19 octombrie. Aproape 2.500 de cazuri noi. RECORD de pacienti…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.19. De asemenea, județul Alba are o incidența de 2.95 și este aproape de a intra in scenariul roșu.Dintr-un total de…