Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara, triticale, orz, orzoaica, ovaz și rapița. La Direcția Agricola Iași au fost declarate eligibile 1.140 de cereri, valoarea sprijinului acordat fiind de 1.500 de lei la hectar, proporțional cu procentul de calamitate. In total, insa, fermierii din Iași, unul din județele cu cele mai mari pagube produse…