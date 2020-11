Județul în care rata de infectare s-a dublat de la o săptămână la alta Intr-un județ din Romania rata de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultima saptamana. Acum in Prahova acest indicator este de 3,62 la mie. Pe 4 noiembrie, in Prahova, indicele de infectare cu coronavirus era de 1,82 la mie. Indicele a ajuns la 3,62 pe 11 noiembrie. Incidenta cumulata a cazurilor active din ultimele 14 zile din judetul Prahova a ajuns astfel la 3,62. In doar o saptamana, in Prahova numarul persoanelor infectate a crescut de la 10.322 de cazuri la 13.332. Nici in ceea ce privește decesele asociate Covid-19 județul nu sta prea bine. In ultima saptamana numarul deceselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

