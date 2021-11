Peste 46% dintre unitatile de invatamant din Alba, publice si private, nu vor incepe luni cursurile cu prezenta fizica, in conditiile in care rata de vaccinare a personalului din acestea este mai mica de 60%, inregistrandu-se chiar o rata de 0% in doua gradinite din municipiile Alba Iulia si Sebes.

Potrivit unui tabel cu rata de vaccinare a personalului in unitatile de invatamant cu personalitate juridica din judetul Alba transmis AGERPRES, vineri, de catre Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Alba, procentajul de 60% este acoperit in 78 din cele 145 de unitati. In 67 de unitati este…