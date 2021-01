Autoritațile din județul Botoșani au decis sa ceara sprijinul preoților pentru a-i convinge pe credincioși sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascaliței, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca influența preoților in randul populației este mare, iar un dialog cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane ar fi constructiv. “Vaccinarea este voluntara. Noi trebuie sa aducem argumente pro-vaccinare, nu sa spunem ca daca nu te vaccinezi…. O sa incercam, pentru ca acolo, in biserici, intr-adevar, enoriasii asculta de preotii…