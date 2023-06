Consilierilor judeteni li se cere sa aprobe contractarea unui nou imprumut, de aceasta data de la Trezoreria Statului, in valoare de 7,5 milioane de lei, pentru o perioada de maxim 5 ani, in sedinta de maine, 29 iunie. Scopul declarat al acestui imprumut este destul de vag formulat – acela de a asigura partea de cofinantare a proiectelor cu finantare europeana, care au ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2023, potrivit Referatului de aprobare. Pana in acest moment, judetul Neamt, prin Consiliul Judetean, a contractat mai multe imprumuturi bancare in perioada 2007-2021, care totalizeaza…