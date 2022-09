Judeţul, împărţit în cinci zone pentru corn, lapte şi mere pentru elevi. 18,6 milioane, estimări pe total Licitatia pentru achizitia si distribuirea fructelor, lactatelor si produselor de panificatie pentru cei peste 84 de mii de copii inscrisi in scolile si gradinitele din judet incepe de la 18,6 milioane de lei. Suma acopera anul scolar in curs Acordul-cadru de furnizare si distributie a fructelor (mere), laptelui si produselor lactate si a produselor de panificatie elevilor si prescolarilor pentru anul scolar 2022-2023 a fost lansat la licitatie cu o valoare estimata de 18,63 milioane de lei. El vizeaza elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si prescolarii din gradinitele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul CJ a aprobat ieri trecerea terenului de 579.500 mp, din suburbia Sodomeni a municipiului Pascani, in domeniul privat al județului. Din acest moment, administrația județeana are liber sa lanseze licitațiile premegatoare celei de execuție a lucrarilor. Valoarea terenului preluat de CJ trece pragul…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune exproprieri in valoare de peste 38 de milioane de lei pentru construirea Autostrazii Bacau – Pașcani (77 km), potrivit unui proiect publicat pe site-ul instituției. „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunta deschiderea procedurii…

- De aproape trei ani, Spitalul Clinic de Cai Ferate Iasi incearca sa atribuie contractul de lucrari de reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice la doua din cele noua corpuri de cladire pe care le are. Prima procedura de licitatie, lansata la sfarsitul lui 2019 cu o valoare de pornire…

- Autoritațile județene din Alba cauta un nou operator economic pentru finalizarea lucrarilor pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, drumul turistic spectaculos care traverseaza munții la peste 1.000 de metri altitudine.Vechiul contract a fost reziliat dupa ce Societatea de Constructii Napoca…

- Dupa o tentativa esuata, ApaVital reia procedura de achizitie a modulelor de comunicatie radio pentru transmiterea indexurilor contoarelor de apa rece. Asta-primavara, societatea furnizoare de apa a cumparat peste 8.700 de contoare de apa rece de diferite clase de precizie, echipate pentru citire de…

- Inca doua sate din apropierea municipiului Iasi vor fi racordate la reteaua de gaz. De fapt, este vorba de o extindere a retelei din localitatea Tutora in satele vecine Chiperesti si Opriseni. In primul dintre ele, reteaua de gaze naturale va avea aproape 4,3 km lungime, iar in celalalt, peste 9,5 km.…

- In mod paradoxal, desi este perfect vindecabila, tuberculoza ramane, din pacate, o cauza importanta de mortalitate in randul populatiei din intreaga lume, aflandu-se printre primele 10 cauze de deces din lume. Pe de alta parte, spun medicii pneumologi, tratamentul tuberculozei (TB) este unul nu tocmai…

- Cand trenul a oprit la Pascani, cei patru au atacat cu violenta o femeie si i-au furat geanta. Desi le ghicise intentiile mai inainte, anuntand si conductorul, femeia nu s-a putut apara. Doi dintre ei au fost internati intr-un centru educativ pentru o perioada de un an. O femeie de 70 de ani a fost…