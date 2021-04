Judeţul Ilfov rămâne în scenariul roşu cu cea mai mare incidenţă de infectare cu noul coronavirus Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu cea mai mare incidenta de infectare cu SARS-CoV-2, mai exact 9.17 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand se inregistra o incidenta de 9.08, potrivit datelor comunicate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a inregistrat o rata de infectare de 6.85 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara (7.01), transmite Agerpres . In zona rosie se mai afla judetele Cluj – 6.33, Timis – 5.29, Brasov – 5.07, Hunedoara – 4.59, Constanta – 4.26, Arad – 3.73, Alba – 3.72, Sibiu – 3.47, Giurgiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

