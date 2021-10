Stiri pe aceeasi tema

- „Și in acest moment exista cadrul legal care permite școlilor sa decida trecerea la activitatea online”, a spus ministrul Educației intr-o declarație de presa, sambata. Acest lucru este decis de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, impreuna cu Direcția de Sanatate Publica, a mai precizat…

- Scolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin CimpeanuScolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Deciziile…

- Aceștia spun ca, in cazul in care autoritațile nu vor da curs solicitarii, vor declanșa acțiuni de protest prin pichetarea Ministerului Educației. Pana nu de mult susținatori fervenți ai școlii in regim normal chiar și in condiții de incidența ridicata a Covid-19, parinții și-au schimbat optica,…

- Dintre cei 28 de membri, doar 16 sunt medici in Grupul tehnico științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase, potrivit G4Media.ro. Potrivit CNSU, rata de incidența a fost decuplata de funcționarea școlilor, astfel ca, indiferent de incidența atinsa intr-o localitate, școlile nu se vor inchide.…

- Școlile raman deschise chiar daca rata de infectare depașește 6 la mia de locuitori. Vor fi mai multe controale pentru respectarea masurilor sanitare. Ministrul Educației anunța, referitor la scenariile de functionare a școlilor, ca Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor…

- Bucurestiul se apropie de pragul de 6 infectari la mia de locuitori. La aceasta invidența, școlile vor trece in online. Vor ramane deschise creșele, gradinițele, centrele de educație și afterschool-urile. Intrebat daca ar fi de acord cu mentinerea scolilor deschise in Capitala si dupa depasirea pragului…

- Decizia autoritaților cu privire la inchiderea școlilor atunci cand rata de incidența va atinge 6 la mia de locuitori este pusa acum sub semnul incertitudinii, mai ales ca nimeni nu se aștepta ca aceasta limita sa fie atinsa intr-un timp atat de scurt. Ministrul Educației a declarat ca ar face orice…

- Explozia infectarilor de Covid-19 sperie autoritațile, astfel ca trendul ascendent nu poate sa aduca cu sine decat tot mai multe restricții in randul populației. Din pacate, in aceasta categorie a restricțiilor se regasesc și copii, astfel ca, ei pot trece la școala online in scurt timp, daca situația…