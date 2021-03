Judeţul Ilfov, cea mai mare incidenţă de infectare cu noul coronavirus, 8,33 cazuri la mia de locuitori Judetul Ilfov are cea mai mare incidenta de infectare cu noul coronavirus, 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand cifra era 6,67. Rate mari de infectare sunt si in judetele Timis – 6,03, Cluj – 5,73, Brasov – 5,23, Hunedoara – 4,70, Constanta – 4,07, Alba – 3,59, Giurgiu – 3,46, Sibiu si Arad – 3,33, Salaj – 3,21. Alte 25 de judete se regasesc in zona galbena (incidenta intre 1,5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

