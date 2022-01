Județul Hunedoara sub două avertizări meteorologice Pentru ziua de duminica, ANM a emis cod galben și portocaliu de intensificari ale vantului și precipitații abundente. Soarele va rasari la ora 07:51. Din aceasta noapte și pana dimineața, la ora 10:00, la munte vantul va sufla viscolit, cu rafale de peste 120-140 km/h, formand zapada troienita și vizibilitate redusa. In restul teritoriului vor cadea precipitații mixte, iar local vantul va sufla cu intensificari. Peste zi cerul va fi variabil, iar dupa ora 10:00, județul se va imparți in coduri, galben și portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente, in zonele montane, unde vantul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

