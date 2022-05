Județul Hunedoara sub coduri de instabilitate Duminica, ANM a emis avertizare meteo valabila pana luni dimineața. Soarele rasare la ora 05:42. Local, peste noapte vor cadea ploi, iar in jurul orele amiezii se anunța instabilitate atmosferica accentuata. „Precipitațiile vor fi abundente, in intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa de 50-90 l/mp. Vor fi perioade in care se vor semnala și vijelii (viteze de 75-90 km/h), grindina și frecvente descarcari electrice”, informeaza sursa citata. Soarele va apune la ora 21:08. Minimele se vor incadra intre 10 și 13 grade, iar maximele in jurul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

